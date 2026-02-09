Voo internacional

Rota terá duas frequências semanais a partir de 24 de fevereiro

Manaus retoma voo internacional direto para Caracas, na Venezuela, a partir de 24 de fevereiro, com operação confirmada pela companhia aérea Rutaca Airlines. A rota terá duas frequências semanais, às quartas-feiras e domingos, ligando o Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes ao Aeroporto Internacional de Maiquetía, em Caracas.

Os voos decolam de Manaus às 3h40, com chegada prevista às 6h20 no destino venezuelano. No sentido inverso, a partida de Caracas será às 23h30, com pouso em Manaus por volta das 2h20.

A retomada da ligação direta ocorre após um período sem conexão internacional regular entre as duas cidades e integra ações para ampliar a conectividade aérea internacional de Manaus, impulsionando o turismo e os negócios na região amazônica.

