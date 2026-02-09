Assalto

Prisão ocorreu na comunidade Leão de Judá, no bairro Santa Etelvina

A dupla Jociney de Matos Cruz, de 19 anos, e Miguel Augusto Cruz de Souza Júnior, de 22 anos, foram presos neste domingo (08/02) suspeitos de envolvimento em um roubo cometido com o uso de explosivos em uma casa lotérica, localizada na zona norte de Manaus. O crime foi praticado na tarde de sexta-feira (06/02).

Os suspeitos foram localizados na comunidade Leão de Judá, no bairro Santa Etelvina, onde estariam escondidos desde o dia do assalto.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, que mostram a dupla praticando o roubo e fugindo, em seguida, com quantias em dinheiro.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, no decorrer das investigações foi possível identificar Jociney e Miguel Augusto como os autores do crime.

Foi constatado que Miguel Augusto tem um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado. A ordem judicial foi expedida, em junho de 2025, pela 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus.

“Ambos também têm passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas”, informou o delegado.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados a uma unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a origem do explosivo, a possível participação de outros envolvidos e o destino do dinheiro roubado.

