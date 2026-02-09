Confessou o crime

A vítima alega que foi dopada pelo homem durante os atos. O autor dava um suco e ela ficava tonta

Um homem de 31 anos foi preso, no sábado (07/02), suspeito de estuprar sua enteada, de 12 anos, indigena da etnia Tikuna, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. O crime resultou em gravidez na vítima.

Conforme o delegado Igor Nunes, os fatos ocorreram na comunidade indígena Belém do Solimões, onde o investigado praticou conjunção carnal contra a própria enteada, o que resultou em gravidez.

“Em escuta especializada, a vítima alega que foi dopada pelo homem durante os atos. O autor dava um suco e ela ficava tonta. Ainda estamos apurando qual substância era utilizada por ele para dopá-la”, relatou o delegado.

Uma testemunha visualizou um dos episódios, ocorrido no dia 1º de fevereiro deste ano. O próprio autor também confessou a prática de quatro abusos.

Com base nos elementos colhidos, na existência de provas da materialidade e em indícios suficientes de autoria, foi representada à Justiça a prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi decretada. Ele foi preso na comunidade indígena Umariaçu 2.

“A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, considerando o teor do exame de corpo de delito da vítima, bem como o resultado da ultrassonografia obstétrica”, detalhou Igor Nunes.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

