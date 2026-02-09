Eleições 2026

A fala ocorre dias após os dirigentes nacionais do PDT e do Avante, Carlos Lupi e Luis Tibé, anunciarem a candidatura de David Almeida ao Governo do Amazonas

O prefeito David Almeida (Avante) sinalizou a possibilidade da candidatura ao Governo do Estado, nas eleições deste ano. Almeida afirmou que a decisão dependerá das articulações políticas.

A declaração ocorreu momentos antes da solenidade de abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (9). Ainda na ocasião, o prefeito confirmou o nome de sua filha, Fernanda Aryel (Avante), como pré-candidata a deputada federal.

Na última semana, os dirigentes nacionais Carlos Lupi (PDT) e Luis Tibé (Avante) anunciaram a candidatura de David Almeida ao Governo do Amazonas. “A fala do presidente do PDT e do presidente do Avante vai no sentido de uma candidatura que é possibilidade. Hoje, afirmo que não é uma realidade. Nós não trabalhamos para isso, não estamos pensando em eleição, estamos voltados a fazer com que o Avante possa se consolidar na cidade de Manaus. Agradeço a indicação do deputado Luis Tibé e do presidente Lupe. As conversas vão evoluir e, se evoluírem, eu anuncio”, externou David Almeida.

Segundo o prefeito, além de Aryel, outros nomes também devem compor a sigla. “Aryel vai ser candidata à deputada federal pelo Avante juntamente com os parceiros Jesus Alves (MDB) e outros que estão chegando para somar ao quadro do Avante”, concluiu. Jesus Alves é o atual secretário Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

Início dos trabalhos na CMM

Na abertura dos trabalhos legislativos, durante a Mensagem Governamental, David Almeida destacou os principais pontos do primeiro ano do segundo mandato, mostrando números que apontam avanços na área do transporte coletivo que, segundo dados apresentados, alcançou 99,96% de eficiência operacional. Ele também mencionou que 96% dos contratos foram licitados, totalizando 1.489 processos, gerando economia estimada em R$ 2,5 bilhões, além de citar indicadores na área da saúde, com 97% de cobertura de atenção primária.

O prefeito ainda anunciou obras que devem ser entregues neste ano. “Para 2026, nossas metas envolvem o Hospital Municipal, a Cidade do Autista, o aterro municipal. Além disso, vamos focar na drenagem do igarapé do Crespo, no viaduto Passarão e na construção do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida. Temos também as moradias que estão prontas, as que estão sendo construídas, mais de 21 escolas para entregar, ecobarreiras para colocar, além de feiras, mercados e UBSs para serem entregues. Tudo isso é fruto de nosso trabalho, e em 2026 será um ano de muitas entregas”, relatou David Almeida.

