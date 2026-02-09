Extorsão

Suspeito exigia R$ 2 mil dizendo que mataria o filho da vítima, preso em Manaus

Um homem de 25 anos foi preso em Canutama, no interior do Amazonas, suspeito de extorquir a mãe de um detento ao exigir dinheiro sob ameaça de morte contra o filho dela. A prisão ocorreu no sábado (07/02), após investigação da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

De acordo com a investigação, o suspeito enviava mensagens à vítima por aplicativo, passando-se por outro detento, e exigia o pagamento de R$ 2 mil para não matar o filho da mulher. O jovem está preso em Manaus desde janeiro deste ano, após ser condenado por estupro de vulnerável.

Os policiais civis também cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar em nome do suspeito.

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, a polícia chegou ao autor após receber informações sobre o crime e iniciar uma investigação cibernética. “Tivemos conhecimento do caso após o recebimento de informações e, a partir disso, iniciamos uma investigação cibernética que permitiu identificar o suspeito, já conhecido pelas forças policiais, além de comprovar a prática criminosa”, explicou.

Os mandados foram solicitados à Justiça e cumpridos na região portuária de Canutama, onde o homem foi localizado. No local, os policiais apreenderam um aparelho celular, que pode ter sido utilizado na extorsão.

O suspeito vai responder pelo crime de extorsão e permanece à disposição da Justiça.

