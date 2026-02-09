espetáculo

Espetáculo inspirado nos Addams estreia em Manaus com humor, estranheza e sessões no dia 22 de fevereiro

Sucesso que atravessou gerações no cinema, a família mais excêntrica da ficção ganha vida no Teatro Amazonas com o musical “A Família do Assombro”. O espetáculo chega a Manaus no dia 22 de fevereiro, com duas sessões, às 17h e às 20h, reunindo humor, situações inesperadas e uma boa dose de estranheza.

Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e já estão à venda na bilheteria do teatro, nas lojas Bibi Cell e no site Shop Ingressos.

Na trama, o universo peculiar dos Addams é colocado à prova quando Wandinha, interpretada por Rhayna Lunara, se apaixona por um jovem considerado “normal” e decide apresentar o namorado e seus pais à família.

O que deveria ser apenas um jantar se transforma em uma noite marcada por revelações, conflitos e momentos hilários, conduzidos por personagens icônicos como Gomez Addams, vivido por Davy Chaves, e Mortícia Addams, interpretada por Patrícia Botelho.

Direção destaca celebração da singularidade

A proposta do musical vai além do humor e reforça mensagens sobre aceitação e pertencimento. Segundo a diretora de arte Verlene Mesquita, o espetáculo valoriza a diversidade de forma leve e acessível.

“O espetáculo celebra a singularidade de cada indivíduo e mostra que até as famílias mais peculiares compartilham o mesmo desejo de pertencimento e amor”, ressalta a diretora de arte Verlene Mesquita.

Completam o elenco principal Victor Botelho (Feioso), Andréa de Oliveira (Vovó), Lucas Henrique (Tio Chico), Lucas Pereira (Tropeço), além de Adriano Holmes (Lucas Silva), Brisa Ramos (Alice Silva) e Paulo Queiroz (Michael Silva).

O espetáculo conta ainda com o Ensemble Belcanto, responsável por dar vida aos ancestrais que permeiam a narrativa e enriquecem a experiência musical.

A realização é do Studio Belcanto, com produção executiva da Luzeiros Cultura e Arte. A direção teatral é assinada por Roger Barbosa, a direção musical por Davy Chaves e a direção coreográfica por Monique Andrade.

A versão brasileira, adaptação e tradução são de Rafael Oliveira, dentro da proposta de “musical em bom português”, com apoio da Interarte Produções Artísticas.

Com duração aproximada de 120 minutos, o espetáculo tem classificação indicativa de 10 anos. A montagem pode apresentar violência moderada, linguagem levemente imprópria e temas adultos leves.

A encenação aposta em uma abordagem contemporânea, mantendo o humor característico que consagrou a história no cinema, ao mesmo tempo em que destaca temas como aceitação, identidade e pertencimento.

Sobre o Studio Belcanto

Fundado em 2022, o Studio Belcanto é uma escola de música localizada no 7º andar do Edifício Zulmira Bittencourt, na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

Em quatro anos de atividade, o estúdio já realizou diversos concertos e espetáculos que transitam pela ópera, música popular e teatro musical, sempre valorizando a formação artística e a excelência técnica de alunos e professores.

SERVIÇO

Espetáculo: A Família do Assombro – O Musical

Data: 22 de fevereiro de 2026

Sessões: 17h e 20h

Local: Teatro Amazonas

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 120 minutos

Ingressos à venda

Site: https://shopingressos.com.br/evento/4057,4058/a-familia-do-assombro

https://shopingressos.com.br/evento/4057,4058/a-familia-do-assombro Bilheteria do Teatro Amazonas

Largo de São Sebastião – Centro, Manaus

Funcionamento: terça a sábado, das 9h às 17h; domingos, das 9h às 13h

Largo de São Sebastião – Centro, Manaus Funcionamento: terça a sábado, das 9h às 17h; domingos, das 9h às 13h Lojas Bibi Cell – Manauara Shopping, Mundi, Ponta Negra e Vieiralves

