“Mensagem Governamental”

Prefeito destaca avanços em educação, saúde, obras, moradia e transporte durante abertura do ano legislativo.

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, na manhã desta segunda-feira (9) a “Mensagem Governamental” à Câmara Municipal de Manaus (CMM), durante a abertura dos trabalhos legislativos de 2026. Na tribuna do Legislativo, o chefe do Executivo municipal fez um balanço dos resultados alcançados pela gestão e destacou as prioridades para o ciclo 2026–2028, com foco em educação, saúde, infraestrutura, habitação, mobilidade urbana, sustentabilidade, segurança municipal e políticas sociais.

Ao iniciar seu discurso, o prefeito ressaltou o papel dos servidores públicos municipais na consolidação dos avanços registrados nos últimos anos. David Almeida afirmou que os resultados apresentados são fruto de planejamento, metas claras e acompanhamento permanente. “Os resultados que nós obtivemos são fruto do trabalho de todos. Quem recebe o elogio ou a crítica é o prefeito, mas quem constrói os resultados são os servidores da Prefeitura de Manaus”, destacou.

Na educação, David Almeida enfatizou que Manaus alcançou a melhor colocação de sua história no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A gestão promoveu a construção, reforma ou ampliação de 390 escolas, ampliou o número de vagas em creches de cinco mil para 14 mil e garantiu progressões funcionais a quase 10 mil servidores da educação, o maior movimento de valorização da categoria já realizado pelo município. O prefeito também citou a realização de concurso público com mil vagas imediatas e 500 para cadastro reserva.

Na saúde, o prefeito destacou a ampliação da rede municipal com 111 unidades reformadas, construídas ou ampliadas, além da entrega de novas UBSs de grande porte. Somente em 2025, mais de 3,1 milhões de atendimentos foram realizados, beneficiando aproximadamente um milhão de pessoas. David Almeida afirmou que, após a ampliação da cobertura da atenção primária, a gestão inicia uma nova etapa voltada para a média e alta complexidade, com o planejamento do primeiro hospital municipal da história da capital.

A infraestrutura urbana foi apontada como um dos principais eixos da gestão. Segundo o prefeito, mais de 3.500 ruas foram recapeadas e mais de 30 mil serviços de manutenção asfáltica foram executados em toda a cidade. Três complexos viários foram entregues, José Fernandes, Márcio Souza e Rei Pelé, contribuindo para a melhoria da mobilidade. A prefeitura também implantou ou recuperou mais de 58 mil metros de drenagem, executou obras de contenção de erosões em 34 áreas e asfaltou 20 ramais.

Na área social, David Almeida destacou os avanços da assistência social, com a reforma de 18 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dois Centros de Referência Especializados (Creas), além da ampliação do atendimento do Centro Pop. O programa “Prato do Povo” ultrapassou a marca de cinco milhões de refeições servidas desde 2023. A gestão também fortaleceu programas como o “Auxílio-Aluguel”, beneficiando mais de 16 mil famílias, além da ampliação do Cadastro Único e do Bolsa Família na capital.

A política habitacional foi apresentada como um dos maiores legados da gestão. De acordo com o prefeito, Manaus executa o maior programa habitacional de sua história, com mais de 20 mil famílias a serem contempladas. Somente pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, são R$ 900 milhões em investimentos, com 22 empreendimentos em construção, beneficiando mais de 4.700 famílias. A gestão também avançou na regularização fundiária e na implantação do bairro planejado Dorothéa Braga, no antigo Monte Horebe, com três mil lotes sociais.

Na segurança municipal, David Almeida destacou a modernização da Guarda Municipal, que passou de duas viaturas antigas para 69 veículos, além da ampliação do efetivo, que hoje conta com mais de 560 guardas, sendo 346 armados. A gestão implantou a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), entregou núcleos operacionais em diferentes zonas da cidade e realizou concursos públicos para reforçar a corporação.

O prefeito também ressaltou as ações da Defesa Civil Municipal nas operações de cheia, seca e estiagem, que beneficiaram milhares de famílias com distribuição de kits, construção de pontes provisórias e atendimento a ocorrências em áreas de risco. Segundo ele, a prefeitura seguirá atuando de forma preventiva e com comunicação antecipada à população em períodos de eventos climáticos extremos.

No transporte público, David Almeida destacou a renovação da frota, com 484 ônibus entregues durante a gestão, sendo 90 somente em 2025, além da implantação do Passe Livre Estudantil Permanente, que beneficia mais de 200 mil alunos da rede municipal. A fiscalização eletrônica contribuiu para a redução de acidentes de trânsito com vítimas fatais na capital.

Na área ambiental, o prefeito afirmou que a cidade deixará um legado histórico com a entrega do primeiro aterro sanitário do Amazonas, além da ampliação das ecobarreiras, ecopontos e ações de retirada de resíduos dos rios. Desde 2021, mais de 55 mil árvores foram plantadas em Manaus, e o município avançou com o Plano de Ação Climática e o novo Plano de Saneamento Básico.

Ao encerrar a mensagem, David Almeida defendeu o diálogo institucional com a Câmara Municipal e um debate público responsável, centrado em propostas e resultados. “Eu combato teses, não pessoas. A oposição é importante, mas o debate precisa ser no campo das ideias. Por trás de cada político, de cada gestor e de cada servidor, existe um ser humano, com família e história. É nesse campo que Manaus precisa avançar”, afirmou.

O prefeito reforçou que seu mandato segue até 2028 e que a prioridade da gestão é executar as entregas anunciadas, manter o diálogo entre os poderes e seguir trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população. “Nós vamos continuar trabalhando, avançando e entregando resultados. Manaus não pode parar”, concluiu.

Leia mais:

David Almeida sinaliza possível candidatura ao Governo do Estado