Esquema criminoso

Investigados responderão por crimes como estupro de vulnerável, exploração sexual de crianças e adolescentes e uso de identidade falsa

Uma mulher de 55 anos foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (09/02), em Guararema, em São Paulo. Ela é suspeita de ‘vender’ as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, para o piloto da companhia aérea Latam, Sérgio Lopes, de 60 anos, líder de um esquema de pedofilia há pelo menos 8 anos, que também foi preso.

Além deles, a mãe de uma das vítimas também foi presa por suspeita de participação no crime. Após a investigação apontar que ela enviava vídeos da própria filha ao suspeito e armazenava esse tipo de conteúdo. A mulher vendia imagens sexuais da menina de 14 anos por valores que variavam de R$ 50 a R$ 100 para o aviador.

Segundo a polícia, a avó é suspeita de entregar as netas, de 10, 12 e 14 anos ao piloto, vender para ele vídeos das netas, além de ser responsável por mandar as menores para motéis para serem abusadas pelo suspeito.

O inquérito teve início em outubro de 2025 e já identificou dez vítimas, com idades entre 11 e 15 anos. No entanto, segundo a polícia, os indícios de atuação contínua e organizada do grupo indicam que o número de vítimas pode aumentar.

Os investigados respondem por crimes como estupro de vulnerável, exploração sexual de crianças e adolescentes, favorecimento da prostituição, produção e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, uso de documento falso, perseguição reiterada (stalking) aliciamento de menores e coação no curso do processo.

As prisões ocorreram durante a Operação Apertem os Cintos comandada pela Polícia Civil paulista, que também cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. A análise do material apreendido deve ajudar a identificar novas vítimas e outros possíveis envolvidos.

