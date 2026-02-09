Esquema criminoso

A ação investiga crimes como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes

O piloto da companhia aérea Latam, Sérgio Lopes, de 60 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (09/02) dentro de um avião no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é suspeito de manter uma rede de abuso sexual infantil há 8 anos.

Segundo informações divulgadas pelo G1, o suspeito já estava na cabine da aeronave quando os policiais o abordaram durante a Operação “Apertem os Cintos”. A ação investiga crimes como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes.

As apurações indicam que o piloto levava menores de idade para motéis e utilizava documentos falsos para facilitar os encontros. Além dele, os agentes prenderam uma mulher de 55 anos, suspeita de aliciar as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, e entregá-las ao investigado em troca de pagamento. A Justiça já havia expedido mandados de prisão temporária contra os dois.

Além das prisões, a operação cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. As diligências ocorrem na capital paulista e em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo, onde o piloto mora.

