A mototaxista Elisandra Marques Vidal, de 33 anos, foi agredida e teve a motocicleta roubada na noite de terça-feira (10/02), no bairro Shalon, na Rodovia Manoel Urbano, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria aceitado uma corrida no bairro Terra Preta com destino ao Shalon. Ao chegar ao local indicado, o passageiro anunciou o assalto e começou a agredir a vítima, principalmente na cabeça.

Após as agressões, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A mototaxista foi encaminhada ao hospital de Manacapuru mas, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para uma unidade de saúde em Manaus.

A Polícia Civil investiga o crime e pede ajuda da população para encontrar o suspeito ou a motocicleta. Informações podem ser repassadas pelos números (92) 99517-0201 (Polícia Civil) ou (92) 98842-1965 (Polícia Militar).

