A artista colombiana cumpre agenda na América Latina com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

A cantora colombiana Shakira é atração confirmada no evento “Todo mundo no Rio”, marcado para o dia 2 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (11/02), pelo colunista Lauro Jardim do Jornal O Globo.

Conforme informou Jardim, a cantora oficializou o contrato na terça-feira (10/02) com a produtora Bonus Track, comandada por Luiz Oscar Niemeyer.

A apresentação de Shakira está marcada para as 21h45 (horário de Brasília) e será exibida pela TV Globo. A artista colombiana cumpre agenda na América Latina com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Recentemente, ela subiu ao palco do Estádio Mágico González, em San Salvador, capital de El Salvador.

