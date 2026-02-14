robô cirúrgico

Realidade começa a mudar agora com a aquisição do robô cirúrgico Da Vinci X pelo Hospital Santa Júlia

A chegada da cirurgia robótica ao Amazonas representará um divisor de águas na história da saúde do nosso Estado. Até hoje, pacientes amazonenses que necessitam de procedimentos de alta complexidade, especialmente na área urológica, precisavam se deslocar para grandes centros como São Paulo para ter acesso a essa tecnologia.

Essa realidade começa a mudar agora com a aquisição do robô cirúrgico Da Vinci X pelo Hospital Santa Júlia, instituição fundada pelo médico Dr. Edson Sarkis, que prevê iniciar os primeiros procedimentos ainda neste trimestre de 2026.

Estamos falando de um dos sistemas cirúrgicos mais modernos do mundo, capaz de oferecer visão tridimensional ampliada em até dez vezes e instrumentos com sete graus de liberdade de movimento, que reproduzem com extrema precisão os gestos do cirurgião, eliminando tremores naturais das mãos humanas.

Na prática, isso significa cirurgias com incisões mínimas, menor sangramento, redução de até 90% na necessidade de transfusões em determinados procedimentos, menos dor no pós-operatório, menor tempo de internação e recuperação mais rápida.

Sem dúvida, tal avanço não é apenas tecnológico, esse avanço é humano, social e estratégico. Em um estado com dimensões continentais e grandes desafios logísticos como o Amazonas, garantir acesso local à medicina de ponta significa preservar vidas, reduzir custos com deslocamentos e assegurar dignidade às famílias que antes precisavam sair da sua terra para buscar tratamento.

A abrangência da cirurgia robótica é outro ponto fundamental. O sistema poderá ser utilizado em especialidades como urologia, ginecologia, cirurgia geral, torácica e colorretal. Em casos como câncer de próstata, rim e bexiga, por exemplo, a tecnologia permite maior preservação de estruturas anatômicas e melhores resultados funcionais, ampliando as chances de recuperação plena do paciente.

O investimento realizado pelo Hospital Santa Júlia vai além da aquisição do equipamento. Envolve modernização do centro cirúrgico, sistemas avançados de esterilização, protocolos rigorosos de segurança hospitalar e, principalmente, capacitação intensiva das equipes médicas, com treinamento e certificação internacional. Isso demonstra que inovação verdadeira se constrói com tecnologia aliada à responsabilidade e à valorização dos profissionais de saúde.

Paralelamente à iniciativa da rede privada, em fevereiro de 2025 o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) apresentou e teve aprovado na Assembleia Legislativa do Amazonas requerimento solicitando ao Governo do Estado a implementação da cirurgia robótica na rede pública de saúde.

A medida visa incorporar essa tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas, garantindo que a população que depende exclusivamente do serviço público também tenha acesso a procedimentos mais seguros, precisos e menos invasivos.

A implantação da cirurgia robótica na rede pública consolidaria o Amazonas como referência em alta complexidade na Região Norte, qualificaria ainda mais nossos profissionais e ampliaria o acesso à medicina de excelência.

A expectativa pela inauguração do serviço até abril marca o início de uma nova era. A cirurgia robótica não é só uma conquista hospitalar. É um avanço estrutural para a saúde do Amazonas. É o presente encontrando o futuro e assegurando que ele comece aqui.

