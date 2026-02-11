Prisão

Suspeito também teria feito ameaças e injúrias; vítima procurou a Delegacia da Mulher.

Manaus (AM) – Um homem de 42 anos foi preso por incendiar a casa da ex-companheira e ameaçá-la na zona rural de Manaus. A prisão preventiva foi cumprida nesta quarta-feira (11/02) por policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, com apoio da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O suspeito vai responder pelos crimes de incêndio, ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica.

Relacionamento terminou há dois anos

De acordo com a delegada Kássia Evangelista, o casal manteve um relacionamento por cerca de cinco anos, mas estava separado havia aproximadamente dois anos. Inconformado com o fim da relação, o homem passou a perseguir e intimidar a vítima.

Ele teria enviado ofensas, ameaças e mensagens agressivas.

Vídeos mostravam incêndio na residência

Segundo as investigações, o suspeito chegou a encaminhar vídeos nos quais aparecia ateando fogo no imóvel onde morou com a ex-companheira.

Temendo pela própria segurança, a mulher procurou a delegacia especializada para registrar a ocorrência e solicitar medidas de proteção.

Prisão na zona rural

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O homem foi localizado e preso na comunidade Ramal do Areal, na zona rural da capital.

Suspeito ficará à disposição da Justiça

Após a prisão, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que vítimas de violência doméstica podem denunciar pelos canais oficiais ou procurar a Delegacia da Mulher.

