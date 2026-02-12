Manacapuru

Operação da PMAM e forças parceiras também apreende metralhadoras capazes de derrubar aeronaves.

Manaus (AM) – Uma ação integrada resultou na apreensão de 4,3 toneladas de drogas e um arsenal de guerra, incluindo metralhadoras de grande calibre capazes de derrubar aeronaves, durante operação realizada no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. A ação envolveu a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PF-AM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso (Gefron/MT) e Polícia Nacional do Peru.

A operação, registrada na noite de terça-feira (10/02), já superou nos primeiros 45 dias de 2026 a quantidade de drogas apreendida no primeiro bimestre de 2025.

Operação estratégica no Solimões

O governador Wilson Lima destacou a importância da ação. “O rio Solimões é uma rota cobiçada pelo crime organizado. Cada apreensão enfraquece essa atividade criminosa. A maioria dos crimes em Manaus tem ligação direta com o tráfico de drogas”, afirmou.

As equipes atuaram com base em inteligência prévia. Foi identificado que embarcações transportavam armamento pesado e grande volume de entorpecentes, com destino à capital e regiões vizinhas.

Troca de tiros e apreensão do arsenal

Equipes da COE interceptaram duas lanchas compatíveis com a descrição do material transportado. Ao se aproximarem, foram recebidos com disparos, iniciando troca de tiros. Os suspeitos abandonaram as embarcações e fugiram.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, afirmou que o arsenal incluía fuzis AK-47, M15, T4, Para-FAL, calibre 50 e metralhadoras de guerra capazes de derrubar aeronaves, usadas para proteger o carregamento de drogas. “A coragem dos nossos policiais garantiu o sucesso da operação”, disse.

FOTOS: Diego Peres/Secom e Victor Levy/SSP-AM

Apreensões recorde já superam 2025

O secretário Executivo Adjunto de Operações da SSP-AM, coronel Gomes Ribeiro, reforçou que a ação integrada permite resultados expressivos contra o tráfico.

No total, foram apreendidos:

3,9 toneladas de maconha skunk

426 quilos de cloridato de cocaína

10 armas de fogo (fuzis e metralhadoras de grande calibre)

(fuzis e metralhadoras de grande calibre) 3 mil munições

51 carregadores

2 lanchas e 4 motores

2 antenas Starlink e 2 celulares

O prejuízo estimado ao crime organizado supera R$ 114 milhões.

Compromisso com a segurança pública

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, ressaltou que o trabalho integrado salva vidas e combate o tráfico de forma contínua, evitando que crianças e jovens entrem no ciclo das drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal do Amazonas, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Leia mais:

Rocam apreende quase uma tonelada de drogas em Manaus