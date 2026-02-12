Violência

Suspeito responderá pelos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal, cárcere privado, estupro, extorsão e descumprimento de medida protetiva

Um homem de 22 anos foi preso na manhã da quarta-feira (11/02) por descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria, lesão corporal, estupro e cárcere privado praticados contra a ex-namorada, de 24 anos, em Manaus.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, a equipe de investigação tomou conhecimento do caso após denúncia feita pela vítima. A mulher relatou que manteve um relacionamento de aproximadamente um ano com o suspeito.

“Ela informou que, no início de fevereiro deste ano, após comunicar que retornaria à sua residência, passou a sofrer uma sequência de violências físicas, psicológicas e sexuais. O autor a manteve em cárcere privado por vários dias, impedindo o contato com familiares e cancelando tentativas de solicitação de transporte para que deixasse o local”, relatou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, durante o período em que esteve em cárcere, a vítima sofreu agressões físicas, ameaças com arma branca, injúrias e constrangimentos reiterados, inclusive mediante a exigência de valores em dinheiro sob grave ameaça.

“A mulher também relatou a prática de violência sexual, mediante força física e intimidação com faca. Após conseguir fugir da residência, ela procurou a delegacia, onde solicitou à Justiça a concessão de medida protetiva de urgência, que foi deferida judicialmente”, explicou Nathalia Oliveira.

Contudo, mesmo ciente da decisão judicial, o suspeito descumpriu a medida protetiva ao se aproximar da residência da ex-namorada e realizar contatos indiretos por meio de transferências bancárias, acompanhadas de mensagens insistindo em vê-la.

“Diante da gravidade dos fatos, representamos junto à Justiça pela decretação do mandado de prisão preventiva. Após a decisão judicial, a ordem foi cumprida, durante diligências realizadas na zona Norte da capital”, disse a delegada.

O homem responderá pelos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal, cárcere privado, estupro, extorsão e descumprimento de medida protetiva. Ele permanece à disposição da Justiça.

