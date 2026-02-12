Brutal

A vítima pode ser um morador de rua, mas ainda não foi identificada

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12), em uma área de mata às margens de um igarapé, na rua Lourenço da Silva Braga, bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima pode ser um morador de rua e foi assassinada com pelo menos 20 facadas.

Moradores gravaram vídeos no local. As imagens mostram que o homem vestia bermuda azul e camiseta preta. Ao lado do corpo, os policiais encontraram uma faca. No entanto, a perícia ainda não confirmou se a arma foi utilizada no crime.

Policiais militares isolaram a área para preservar a cena até a chegada da perícia. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros removeram o corpo e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu as investigações. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a motivação do crime nem sobre possíveis suspeitos.

