Oportunidade

O certame oferece 15 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM), por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), abriu inscrições para o 42º Processo Seletivo de estágio remunerado em Direito. O certame oferece 15 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva.

O edital completo e o link para inscrição estão disponíveis no site da PGE-AM, no endereço pge.am.gov.br. Os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de março de 2026. A prova será realizada no dia 22 de março de 2026, com início às 8h30, em local a ser informado aos candidatos.

Para validar a inscrição, os candidatos deverão entregar uma lata de leite em pó de 380 gramas ou pacote equivalente, no período de 12 de fevereiro a 10 de março, das 9h às 14h, em dias úteis, na sede da PGE-AM, localizada na rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, no Cejur. As doações serão destinadas a instituições sociais.



O estágio terá carga horária de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, nos turnos da manhã ou da tarde. A bolsa é de R$ 1.280,00, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 220,00 e seguro contra acidentes pessoais, conforme prevê a Lei n. 11.788/2008.



“O estágio é o primeiro passo na vida profissional e, na PGE-AM, temos muitos exemplos de procuradores que um dia foram estagiários da Casa, que amadureceram profissionalmente aqui. É um período decisivo na construção da carreira, essa força de trabalho tem papel fundamental no desenvolvimento das atividades da Procuradoria”, considerou a procuradora do Estado Clara Lindoso, coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos e corregedora da PGE-AM.

Sobre o processo

Podem participar estudantes de Direito regularmente matriculados em universidades ou faculdades públicas ou particulares do Estado do Amazonas. No entanto, somente poderão assumir a vaga os candidatos aprovados que estejam cursando entre o 4º e o 9º períodos no momento da convocação.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com 24 questões de múltipla escolha, sendo 12 de Direito Constitucional, oito de Processo Civil e quatro de Introdução do Estudo do Direito, conforme conteúdo programático previsto no edital. Também haverá redação, de caráter classificatório e eliminatório, com limite de até 25 linhas.

O processo seletivo terá vigência de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da instituição.

Informações complementares sobre a inscrição podem ser obtidas pelo e-mail do Centro de Estudos Jurídicos: [email protected].

