Carnaval

Evento confirma 4ª edição na segunda (16), com DJ Lorran e mais de 10 atrações no Podium da Arena da Amazônia

O Bloco do Manaus Memes já tem data definida para o Carnaval 2026. A 4ª edição acontece na segunda-feira de carnaval (16), a partir das 16h, no Podium da Arena da Amazônia. A organização garante entrada gratuita na pista e anuncia uma programação com artistas locais e atração nacional.

Assim, o evento reforça seu espaço entre os mais aguardados da folia manauara.

Fenômeno digital que ganhou as ruas

O bloco nasceu como um fenômeno nas redes sociais. No entanto, rapidamente ultrapassou o ambiente digital e conquistou as ruas de Manaus. Atualmente, cerca de 90% da divulgação ocorre nas plataformas online, o que fortalece a conexão com o público jovem e conectado.

Além disso, o projeto se consolidou como um dos eventos mais comentados do Carnaval da capital. A cada edição, o público cresce e transforma o encontro em um dos principais marcos da cultura urbana e popular da cidade.

Mais do que promover uma festa, o Manaus Memes também atua como vitrine para artistas locais, influenciadores e criadores de conteúdo que ajudaram a construir a identidade do bloco desde o início.

Programação musical reúne mais de 10 atrações

Entre os destaques da edição 2026 está o DJ Lorran, atração nacional confirmada. Além dele, o line-up inclui:

Luiz Carlos e Vem Folia

Banda Na Pegada

Kelton Piloto

Ariana Paes

100 Mídia

DJ Evandro Jr. e Banda

DJ Gusta

DJ Juanzinho

DJ Rogério

DJ RFB

Dessa forma, o bloco aposta na mistura de ritmos para agradar diferentes públicos. O repertório reúne marchinhas, funk, forró, boi-bumbá e o chamado “rock doido”, estilo que se tornou marca registrada do evento.

Ingressos e áreas disponíveis

A organização confirmou acesso gratuito para a pista, garantindo entrada livre ao público. Por outro lado, quem busca uma experiência diferenciada poderá optar por áreas pagas.

Os valores são:

Área Premium: R$ 70

Abadá: R$ 30

As compras podem ser feitas online pelo site shopingressos.com.br.

