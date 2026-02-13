O Bloco do Manaus Memes já tem data definida para o Carnaval 2026. A 4ª edição acontece na segunda-feira de carnaval (16), a partir das 16h, no Podium da Arena da Amazônia. A organização garante entrada gratuita na pista e anuncia uma programação com artistas locais e atração nacional.
Assim, o evento reforça seu espaço entre os mais aguardados da folia manauara.
Fenômeno digital que ganhou as ruas
O bloco nasceu como um fenômeno nas redes sociais. No entanto, rapidamente ultrapassou o ambiente digital e conquistou as ruas de Manaus. Atualmente, cerca de 90% da divulgação ocorre nas plataformas online, o que fortalece a conexão com o público jovem e conectado.
Além disso, o projeto se consolidou como um dos eventos mais comentados do Carnaval da capital. A cada edição, o público cresce e transforma o encontro em um dos principais marcos da cultura urbana e popular da cidade.
Mais do que promover uma festa, o Manaus Memes também atua como vitrine para artistas locais, influenciadores e criadores de conteúdo que ajudaram a construir a identidade do bloco desde o início.
Programação musical reúne mais de 10 atrações
Entre os destaques da edição 2026 está o DJ Lorran, atração nacional confirmada. Além dele, o line-up inclui:
- Luiz Carlos e Vem Folia
- Banda Na Pegada
- Kelton Piloto
- Ariana Paes
- 100 Mídia
- DJ Evandro Jr. e Banda
- DJ Gusta
- DJ Juanzinho
- DJ Rogério
- DJ RFB
Dessa forma, o bloco aposta na mistura de ritmos para agradar diferentes públicos. O repertório reúne marchinhas, funk, forró, boi-bumbá e o chamado “rock doido”, estilo que se tornou marca registrada do evento.
Ingressos e áreas disponíveis
A organização confirmou acesso gratuito para a pista, garantindo entrada livre ao público. Por outro lado, quem busca uma experiência diferenciada poderá optar por áreas pagas.
Os valores são:
- Área Premium: R$ 70
- Abadá: R$ 30
As compras podem ser feitas online pelo site shopingressos.com.br.
