Ministro solicitou saída da relatoria; presidente Edson Fachin fará redistribuição do processo.

Brasília (DF) – O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo que investiga o Banco Master no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (12).

A decisão foi comunicada por meio de nota assinada pelos dez ministros após reunião na sede da Corte. Agora, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, redistribuir o caso para outro magistrado.

Comunicado da Corte

O documento informa que a saída de Toffoli ocorreu a pedido do próprio ministro, que, conforme previsto no Regimento Interno do STF (RISTF, art. 21, III), tem a prerrogativa de encaminhar processos à Presidência para garantir o bom andamento dos feitos.

O trecho da nota destaca:

“Considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição.”

Ministros afirmam validade dos atos

A nota ressalta ainda que não há suspeição de Toffoli no caso, mesmo com o pedido da Polícia Federal. Os atos praticados pelo ministro dentro da ação são considerados plenamente válidos.

“Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR”, afirma o comunicado.

Veja a nota na íntegra:

Nota do oficial dos 10 ministros do STF

Os dez Ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e no art. 280 do Regimento Interno do STF.

Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo Ministro Dias Toffoli na relatoria da Reclamação n. 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência.

Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR.

Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição.

A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS e para remessa dos autos ao novo Relator.

Assinam:

Luiz Edson Fachin, Presidente

Alexandre de Moraes, Vice-Presidente

Gilmar Mendes

Cármen Lúcia

Dias Toffoli

Luiz Fux

André Mendonça

Nunes Marques

Cristiano Zanin

Flávio Dino

