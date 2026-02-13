Cenário político

Prefeito afirma que não houve rompimento com o ex-aliado

O prefeito de Manaus, David Almeida negou em live nas redes sociais na noite desta quinta-feira (12/02) qualquer crise política após a saída do vice-governador Tadeu de Souza do Avante e a filiação dele ao Progressistas (PP). O prefeito classificou a mudança como “natural”, afastou rumores de rompimento e anunciou que vai se afastar do cargo por cinco dias por recomendação médica.

Durante a transmissão, ao lado da primeira-dama, Izabelle Fontenelle, David disse que a decisão de Tadeu foi estratégica e não representa briga ou afastamento pessoal.

O prefeito afirmou ainda que conversou diretamente com Tadeu antes da mudança. “Ontem falei com Tadeu, e falei que o que pude fazer, eu fiz, mas não tenho como te fazer governador, você precisa se alinhar com o governador Wilson, se ele te pedir pra ir para partido de esquerda, de direita ou centro, você tem que ir, não tem problema nenhum”, disse.

David explicou que sempre apoiou a trajetória política do ex-aliado, mas ressaltou que uma eventual candidatura ao Governo do Estado depende de articulação direta com quem já ocupa o cargo.

A mudança de partido gerou comentários e especulações nos bastidores. Mesmo assim, David classificou o cenário como um “movimento natural” de reorganização política de olho nas próximas eleições.

Ele também reforçou que não existe crise interna na Prefeitura de Manaus e afirmou que costuma dividir responsabilidades e protagonismo com sua equipe, inclusive com o vice-prefeito.

Afastamento

Durante a live, o prefeito anunciou que vai se afastar do cargo por cinco dias, por recomendação médica. Nesse período, o vice-prefeito Renato Jr. assume interinamente a administração municipal.

Na transmissão, David e a esposa também pediram respeito ao momento vivido pela família e criticaram o que chamaram de interpretações distorcidas nas redes sociais.

“Nós não queremos guerra com ninguém. A única coisa que a gente queria de volta era o nosso filho”, disse o prefeito, emocionado.

Mesmo com o afastamento temporário, segundo ele, a gestão segue sem mudanças na estrutura e sem qualquer sinal de instabilidade.

Veja vídeo:

Leia mais

Cetam abre 10,7 mil vagas para cursos gratuitos no interior do Amazonas

Confira os feriados e pontos facultativos de Manaus em 2026