Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.251, desta quarta-feira (11/2), o decreto que define o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026.
O documento orienta moradores, servidores e órgãos públicos sobre as datas em que haverá suspensão ou alteração do expediente na administração municipal.
Serviços essenciais serão mantidos
Segundo a prefeitura, a medida busca organizar o funcionamento dos setores públicos ao longo do ano e garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais.
Atendimentos nas áreas de saúde, limpeza urbana e segurança funcionarão normalmente, mesmo nos dias de feriado ou ponto facultativo.
Como ficará o funcionamento no Carnaval
O calendário estabelece mudanças específicas durante o período de Carnaval.
Será ponto facultativo:
- segunda-feira (16/2)
- quarta-feira (18/2) até as 12h
Já a terça-feira (17/2) será feriado municipal. A folga se estende até o meio-dia da quarta-feira, quando o expediente será retomado gradualmente.
Organização administrativa
Com a publicação antecipada do calendário, a prefeitura pretende facilitar o planejamento interno dos órgãos públicos e também permitir que a população se programe com antecedência.
O decreto já está em vigor e pode ser consultado na íntegra no Diário Oficial do Município.
CONFIRA
