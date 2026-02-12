Calendário

Decreto publicado no Diário Oficial organiza calendário de feriados e define regras para o Carnaval.

Publicado em 12 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.251, desta quarta-feira (11/2), o decreto que define o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026.

O documento orienta moradores, servidores e órgãos públicos sobre as datas em que haverá suspensão ou alteração do expediente na administração municipal.

Serviços essenciais serão mantidos

Segundo a prefeitura, a medida busca organizar o funcionamento dos setores públicos ao longo do ano e garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais.

Atendimentos nas áreas de saúde, limpeza urbana e segurança funcionarão normalmente, mesmo nos dias de feriado ou ponto facultativo.

Como ficará o funcionamento no Carnaval

O calendário estabelece mudanças específicas durante o período de Carnaval.

Será ponto facultativo:

segunda-feira (16/2)

quarta-feira (18/2) até as 12h

Já a terça-feira (17/2) será feriado municipal. A folga se estende até o meio-dia da quarta-feira, quando o expediente será retomado gradualmente.

Organização administrativa

Com a publicação antecipada do calendário, a prefeitura pretende facilitar o planejamento interno dos órgãos públicos e também permitir que a população se programe com antecedência.

O decreto já está em vigor e pode ser consultado na íntegra no Diário Oficial do Município.

CONFIRA

