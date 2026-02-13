Tragédia

Colisão aconteceu à noite, no Parque das Laranjeiras; outro motociclista foi socorrido com vida

Um acidente entre duas mortos terminou na morte do entregador, Paulo Neves, de 24 anos, na noite desta quinta-feira (12/02), no cruzamento das avenidas Nilton Lins e Tancredo Neves, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 23h20.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava a caminho de uma entrega, em uma moto Honda CG quando foi atingido por outro motociclista, identificado como Tiago Pereira. Paulo foi arremessado e caiu próximo a um bueiro. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça, ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Além disso, o outro motociclista também foi socorrido, no entanto, o estado de saúde dele não foi divulgado. O corpo de Paulo Neves foi removido para o IML.

