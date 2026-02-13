Violência doméstica

Suspeito foi localizado na AM-070 após a vítima fugir de casa e pedir socorro na delegacia

Um homem de 21 anos foi preso, na quinta-feira (12/02), suspeito de agredir a própria mulher com vasouradas e ameaçá-la de morte. A prisão dele foi realizada na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no distrito de Cacau Pirêra.

De acordo com o delegado Francisco Rocha, as investigações tiveram início logo após o crime, quando a vítima conseguiu fugir do agressor e buscar ajuda na unidade policial.

“O casal vivia em união estável há cerca de quatro anos e teria se desentendido após a vítima cobrar a devolução da quantia de R$ 400, que, segundo ela, o companheiro teria utilizado para comprar bebidas alcoólicas”, relatou o delegado.

Conforme Francisco Rocha, o imóvel onde o casal residia pertencia à mãe da vítima, que exigiu que o homem deixasse a residência. Diante da cobrança e da determinação, o suspeito se exaltou e passou a proferir xingamentos contra a companheira.

“Em depoimento, ela relatou que ele puxou seus cabelos e desferiu golpes com uma vassoura, atingindo principalmente a região dos braços. A situação se agravou quando a vítima afirmou que acionaria a polícia, momento em que ele passou a ameaçá-la de morte”, detalhou.

Durante a agressão, a vítima conseguiu sair da residência e buscar ajuda diretamente no Posto de Policiamento Integrado (PPI) de Cacau Pirêra, onde formalizou a denúncia e solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU).

Francisco Rocha ressaltou que a polícia tem intensificado a atuação no combate a esse tipo de crime e reafirmou a intolerância institucional frente à violência contra a mulher.

“Este é o 11º caso de violência doméstica formalmente encaminhado ao Poder Judiciário em apenas 33 dias de 2026”, afirmou Rocha.

Com base na denúncia, a equipe policial iniciou as buscas e localizou o suspeito a cerca de 500 metros da residência do casal, onde ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto da violência doméstica. O autor permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

VÍDEO: Suspeitos de agiotagem no AM ameaçavam ‘metralhar’ carro do TJAM

VÍDEO: Atirador é preso suspeito de tentar matar empresário e criança de 8 anos em Manaus