Presencial

Consumidores podem procurar agências a partir do meio-dia

As agências bancárias de todo o país retomam o atendimento presencial a partir do meio-dia desta Quarta-feira de Cinzas (18). Os bancos estavam fechados na segunda-feira (16) e na terça-feira (17) devido ao feriado de Carnaval, conforme a Resolução nº 4.880/2020 do Conselho Monetário Nacional.

O atendimento bancário será retomado apenas a partir das 12h, no horário local, com encerramento no horário normal de fechamento das agências. Nas cidades onde as agências costumam fechar antes das 15h, o início do expediente será antecipado para garantir mínimo de três horas de atendimento presencial.

No período em que as agências ficaram fechadas, como é o caso dos feriados prolongados, os clientes devem utilizar, preferencialmente, os canais digitais, como aplicativos e internet banking, para a realização de transferências, pagamentos de contas e outras operações durante os dias sem atendimento presencial.

Contas de consumo, como água, energia elétrica, telefone e boletos em geral, que tenham vencimento nos dias em que não há expediente, poderão ser quitadas no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa. Normalmente, tributos federais, estaduais e municipais já possuem vencimentos ajustados ao calendário de feriados bancários.

Segundo a Febraban, além dos serviços digitais, os caixas eletrônicos das áreas de autoatendimento permanecem disponíveis, inclusive durante os feriados, para saques e outras operações básicas.