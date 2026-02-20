Resultado durante carnaval

Além das reduções, a SSP-AM contabilizou o crescimento de 67% em apreensões de drogas

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou queda no número de roubos, furtos e nos crimes contra a vida no Amazonas, durante o Carnaval 2026. Além das reduções, a SSP-AM contabilizou o crescimento de 67% em apreensões de drogas e o aumento do número de cumprimento de mandados de prisão no período carnavalesco.

O secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, ressaltou que o resultado reflete todo o planejamento realizado pelas Forças de Segurança, que contaram como apoio do aparato tecnológico da Secretaria de Segurança, dentre eles o Paredão, que auxiliou diretamente na prisão de 22, dos 59 foragidos da Justiça neste período.

“Esse ano, ao contrário dos demais, não só registramos reduções dos índices criminais como a Polícia Militar e a Polícia Civil bateram recorde de apreensões, principalmente, de drogas e lembro que as nossas equipes seguem bastante integradas com a operação Carnaval ainda nas ruas”, frisou o secretário.

Reduções

Os dados do Centro Integrado de Estatística da SSP-AM correspondem ao período de 14 a 18 de fevereiro deste ano e são comparados ao mesmo período de Carnaval de 2025, que ocorreu do dia 1º ao dia 5 de março.

Conforme a estatística, os crimes de roubo apresentaram queda de 65,38%, já nos casos de furto, a redução foi de 51,18%. Roubos e furtos a veículos, também apresentaram diminuição de 53,85% e 34,62%, respectivamente.

A SSP-AM não registrou nenhum caso de latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e contabilizou dois casos a menos de homicídio, em relação ao Carnaval de 2025.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou que, durante o período carnavalesco, a instituição atuou de forma intensiva, com reforço do efetivo policial, para atender a população. A Delegacia Móvel (Demov), estacionada em frente à Delegacia-Geral, contou com a atuação de delegados, investigadores e escrivães, garantindo o pleno funcionamento da unidade e o atendimento adequado aos foliões.

“Os policiais civis atenderam ocorrências criminais e realizaram registros de boletins de ocorrência. Além disso, as centrais de flagrante receberam reforço de efetivo para atender à demanda. A Polícia Civil atuou diariamente, tanto na capital quanto no interior do estado, para garantir a segurança da população, não sendo registradas intercorrências”, afirmou Fraga.

Aumentos de apreensões

Além da redução dos indicadores criminais, o comandante-geral da Polícia Militar, Klinger Paiva, destacou o aumento na produtividade, principalmente, na apreensão de entorpecentes. No período carnavalesco, foram apreendidos 1,1 tonelada de drogas. O quantitativo é 67% maior que o registrado no ano passado, que ficou em 376 quilos.

“Tivemos reforço das ações nos eventos carnavalescos e mantivemos as ações de policiamento convencional. Prova disso é a ocorrência da 28ª Cicom que apreendeu 1,1 tonelada de droga, entre maconha e cocaína. Nossas equipes continuam com as ações intensificadas até o final do mês de fevereiro, quando os eventos carnavalescos chegam ao fim”, disse o comandante-geral da PMAM.

O comandante-geral lembrou, ainda, que a Operação Carnaval segue em andamento com reforço de mais 4 mil policiais tanto do policiamento de área quanto do especializado em Manaus e no interior do estado.

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Equipe de Fiscalização, registrou uma queda de 44% nos testes positivos de alcoolemia, ao longo da Operação Lei Seca realizada desde a sexta-feira (13/02) até a madrugada desta quarta-feira (18/02), em todas as zonas da capital.

Neste ano, ao todo, foram registradas 332 irregularidades, das quais 214 correspondem a procedimentos positivos de alcoolemia, entre mais de 12 mil testes realizados. No ano anterior, em 2025, foram registrados 381 testes positivos de alcoolemia.

Para o diretor-presidente do órgão, David Fernandes, a intensificação das fiscalizações durante o período de Carnaval foi estratégica para evitar sinistros causados por embriaguez ao volante.

