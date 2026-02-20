Crime

Homem teria sido torturado até a morte

O corpo de um homem com mãos e pés amarrados, ainda não identificado, foi encontrado na noite desta quinta-feira (19/02) no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o homem teria sido agredido e torturado em um beco da região e, em seguida, arrastado até o meio da rua em meio a uma poça de sangue. Além disso, um fio de internet estava próximo à vítima e pode ter sido utilizado no crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para socorror o homem, mas a morte dele foi confirmada no local.

Equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática realizaram buscas na região à procura dos suspeitos, mas ninguém foi localizado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para identificar autoria e a motivação do crime.

Leia mais

VÍDEO: Cantor listado entre os criminosos mais procurados do país é preso no AM

Mulher é presa por aplicar golpe e furtar R$ 14 mil de clínica em Manaus