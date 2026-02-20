Operação Erga Omnes

O líder do Comando Vermelho (CV), Allan Kleber Bezerra de Lima, dizia não temer a prisão porque “pagava todos”, ao fazer referência a participação de agentes públicos vinculados a diferentes órgãos das esferas municipal, legislativa, executiva e, inclusive, do Poder Judiciário do Amazonas. Essas conexões eram fundamentais para a manutenção das atividades ilícitas.

Conforme o delegado delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), amparado por essa rede de pagamentos e proteção, o líder da organização se sentia seguro para cometer os crimes e chegava a se vangloriar diante dos demais integrantes, afirmando que não havia motivo para preocupação, dada a estrutura de apoio que mantinha dentro dos órgãos públicos.

A declaração de Allan Kleber foi identificada após a extração de dados de um aparelho celular apreendido durante as investigações.

Igrejas para despistar

As apurações também identificaram que o líder da organização se apresentava como evangélico e atuava em uma igreja localizada no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A PC-AM constatou ainda que ele usava igrejas evangélicas como forma de camuflagem social, dificultando a identificação do grupo criminoso.

Deflagrada na manhã desta sexta-feira (20), a Operação Erga Omnes apura a atuação de uma organização ligada ao Comando Vermelho nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e violação de sigilo funcional. A investigação aponta que o grupo possuía ramificações dentro da administração pública em diferentes esferas.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão, sendo oito no Amazonas, além de 24 mandados de busca e apreensão em sete estados. Também houve bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens. O líder da organização segue foragido.

A operação contou com apoio de forças de segurança de outros estados, em razão das conexões interestaduais identificadas ao longo das investigações. O nome “Erga Omnes”, segundo a polícia, faz referência ao alcance amplo da ação, que atingiu investigados de diferentes esferas.

