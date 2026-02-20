Abuso

Mandado de prisão estava em aberto e foi identificado durante atendimento

Um homem de 27 anos, investigado por estuprar uma criança, foi preso na quinta-feira (19/02) no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual e Violência Doméstica a Crianças e Adolescentes de Manaus.

“Durante os procedimentos de identificação realizados no atendimento ao suspeito, a equipe policial constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, após consulta baseada em informações da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP)”, informou o delegado Frank de Freitas.

Após os procedimentos na unidade policial, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Prefeitura de Manaus esclarece que não é alvo de operação da Polícia Civil

Operação desarticula grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho que movimentou R$ 70 milhões no Amazonas