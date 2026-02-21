Tentativa de feminicídio

Rodrigo Brício atacou a ex-namorada no Terminal 5 e foi contido com violência por populares.

Manaus (AM) – Um homem identificado como Rodrigo Brício esfaqueou a ex-namorada na tarde deste sábado (21) dentro do Terminal 5, na Avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Segundo informações, o crime ocorreu porque ele não aceitava o fim do relacionamento.

Testemunhas relataram que Rodrigo aguardou a vítima no terminal e, assim que ela desceu, entrou no local e desferiu uma facada nas costas, com a intenção de atingir o pescoço da mulher.

A população interveio rapidamente, agredindo o suspeito, que ficou todo ensanguentado, impedindo que o ataque fosse consumado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Há suspeita que a vítima esteja grávida.

Além da vítima, o suspeito também deve receber atendimento médico e depois será conduzido a uma delegacia da Polícia Civil. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do crime.

