Crime de violência doméstica deixou mãe e filho gravemente feridos; mulher será transferida para Manaus.

Um homem, inconformado com o término do relacionamento, ateou fogo na ex-companheira e em um dos filhos dela, deixando ambos em estado grave, na madrugada desta segunda-feira (23), em Parintins, a 369 km de Manaus.

Histórico do conflito

O casal estava separado há algum tempo, e a mulher havia retornado temporariamente à casa do ex-companheiro para cuidar de dois filhos menores que estavam doentes. Mãe de quatro filhos — dois adultos e duas crianças —, ela já preparava seus pertences para se mudar de volta à residência atual quando o incidente ocorreu.

Início da agressão

Durante a madrugada, o homem, visivelmente embriagado, começou a mexer nos objetos organizados para a saída da vítima. A discussão rapidamente se intensificou, e os filhos mais velhos tentaram intervir para proteger a mãe, aumentando a tensão dentro do imóvel.

Incêndio e gravidade das lesões

Em um momento crítico, o agressor saiu do local e retornou com gasolina. Ele despejou o combustível sobre a ex-companheira e ateou fogo. Um dos filhos adultos tentou apagar as chamas, mas também foi atingido e sofreu queimaduras graves.

As vítimas foram prontamente socorridas e levadas ao Hospital Jofre Cohen. Devido à gravidade das lesões, a mulher será transferida com urgência para Manaus, onde receberá atendimento especializado de alta complexidade.

Ação da polícia

A polícia foi acionada após o incêndio e iniciou investigação por tentativa de feminicídio e lesão corporal grave. Até o momento, não há confirmação de prisão do suspeito, que segue sendo procurado pelas autoridades.

