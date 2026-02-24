Atenção estudantes

Etapa é obrigatória para garantir financiamento no primeiro semestre de 2026

Os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2026 têm até às 23h59 (horário de Brasília) desta terça-feira (24/02) para complementar a inscrição.

Para concluir a etapa, o candidato deve acessar o site FiesSeleção com login da conta Gov.br e preencher as informações adicionais exigidas nesta fase.

O que precisa ser informado

Nesta etapa, o estudante deve confirmar dados que não foram exigidos na inscrição inicial. Entre eles estão endereço, contatos de telefone e e-mail, composição do grupo familiar, semestre de ingresso no curso, percentual de financiamento desejado, escolha do banco para formalizar o contrato e valor da mensalidade.

O resultado da chamada única foi divulgado na última quinta-feira (19) e pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Fies.

Fies Social

Os candidatos pré-selecionados para o Fies Social já podem solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais. A modalidade atende estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026) e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Quem for selecionado pelo Fies Social fica dispensado de comprovar renda junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade, mas ainda precisa comparecer à instituição para validar as demais informações.

