Os eventos do Carnaval na Floresta 2026 reuniram mais de 110 mil pessoas no Sambódromo de Manaus durante os desfiles das escolas de samba e a realização do Carnaboi.

Os desfiles aconteceram ao longo de três dias, com a participação das escolas de samba dos grupos de Acesso A, Acesso B e Especial. Apenas nas apresentações do Grupo Especial, o público estimado foi de 70 mil pessoas, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário cultural do estado.

Encerrando a programação carnavalesca e abrindo espaço para a temporada bovina, o Carnaboi 2026 também registrou grande adesão popular. Quase 40 mil pessoas participaram das duas noites de apresentações, que celebrou a tradição dos bois-bumbás e antecipou o clima do Festival de Parintins.

A agenda integrou o calendário oficial do Carnaval na Floresta, reforçando a política estadual de valorização das manifestações culturais e o fortalecimento da economia criativa. Além de preservar a tradição carnavalesca, os eventos contribuíram para a geração de emprego e renda, movimentando artistas, agremiações, técnicos, trabalhadores informais e o setor de serviços.

