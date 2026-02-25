Manaus Atende

Contribuintes que pagarem o IPTU pelo aplicativo Manaus Atende têm até 27/2 para garantir abatimento de 11% em cota única

Os contribuintes de Manaus têm até sexta-feira (27) para aproveitar o desconto de 11% no pagamento em cota única do IPTU 2026. O benefício é exclusivo para quem emitir e pagar o boleto pelo carnê digital no aplicativo Manaus Atende.

“Esta é a última oportunidade para obter abatimento superior ao da cota única convencional. O desconto de 11% é válido somente até 27/2 e exige que todo o procedimento, adesão ao carnê digital e emissão do boleto, seja realizado diretamente pelo aplicativo”, explicou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes.

Depois desta sexta, os contribuintes ainda poderão pagar o IPTU em cota única. No entanto, o desconto será de 10%. Além disso, o benefício continua exclusivo para pagamentos pelo aplicativo, disponível gratuitamente para iOS e Android.

“É importante que o contribuinte mantenha o aplicativo sempre atualizado. Assim, a Semef poderá ampliar os serviços disponíveis na plataforma digital”, destacou Pontes.

Carnê digital oferece vantagens no parcelamento

Outra vantagem do carnê digital é no parcelamento. Cada parcela paga até a data de vencimento garante 2% de desconto. Esse benefício é exclusivo do aplicativo. Ele não vale para carnê físico ou portal online.

O IPTU pode ser pago em qualquer banco, incluindo os digitais. Em caso de dúvida, a Central de Atendimento atende pelo telefone 156, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para quem optar pelo carnê físico, entregue pelos Correios ou emitido pelo portal Manaus Atende, o desconto em cota única será de 8%. O vencimento é em 16/3. A primeira parcela do parcelamento também vence na mesma data e não oferece desconto adicional.

IPTU Premiado incentiva pagamento adiantado

Quem pagar o IPTU em cota única até 16/3 participa da campanha IPTU Premiado. A iniciativa realizará sorteios ao longo do ano. Os prêmios chegam a R$ 1 milhão para quem quitar em cota única. Além disso, haverá premiações mensais de até R$ 40 mil, incentivando a adimplência.

