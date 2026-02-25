BBB26

Declarações da atriz repercutem nas redes sociais e equipes das participantes se manifestam sobre o episódio

Uma discussão que começou a partir de um convite para uma refeição virou uma treta e ganhou repercussão fora da casa do BBB 26 nesta quarta-feira (25).

A atriz Solange Couto passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após declarações dirigidas à participante Samira, durante conversa com Babu Santana. O episódio levou as equipes das duas participantes a divulgarem notas sobre o caso.

A fala de Solange que gerou repercussão

A situação começou quando Samira convidou Solange para comer, mas recebeu uma negativa. Em seguida, enquanto conversava com Babu Santana, a atriz afirmou:

“Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra porra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”.

As falas circularam rapidamente nas redes sociais, provocando críticas sobre o teor das declarações.

Equipe de Samira se manifesta

Em nota, a equipe de Samira repudiou as declarações e classificou como “lamentável” associar a origem de uma pessoa a julgamento moral ou de caráter.

O comunicado negou que a informação citada seja verídica e destacou que esse tipo de fala atinge não apenas a participante, mas também pessoas com histórias marcadas por violência:

“Vivemos em um país onde a violência sexual é uma realidade com dados alarmantes. Segundo o Ministério da Justiça, em 2025, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos. Diante desse cenário, reduzir ou estigmatizar alguém a partir de uma narrativa de violência é reforçar preconceitos e perpetuar dores que deveriam ser combatidas com empatia, responsabilidade e informação”.

Equipe de Solange explica contexto das declarações

Por outro lado, a equipe de Solange Couto afirmou que houve interpretações distorcidas das declarações da atriz. Segundo o posicionamento, a fala

“Eu nasci do prazer, não nasci do estupro” teria caráter pessoal, sem referência a Samira.

O comunicado reforça que, ao chamar a colega de “infeliz” e afirmar que ela “deve ter nascido de uma trepada mal dada”, Solange não mencionou estupro em relação à participante, mas utilizou uma expressão para supor a causa da suposta infelicidade.

“Vale ressaltar que, embora Solange tenha arriscado uma teoria questionável, esta, jamais vinculou a palavra ‘estupro’ à concepção de Samira, mas tão somente a sua própria, impondo a todos a obrigação de interpretação de suas falas nos limites de suas palavras, não sendo correta nenhuma tentativa de reinterpretar seu discurso de forma a atribuir-lhe acusações que não foram feitas”, rebateu equipe da atriz.

(*) Com informações do Metrópoles

