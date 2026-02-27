Encurralado

Francisco aparece sentado em uma cadeira de balanço quando é surpreendido por cerca de 4 homens encapuzados

Um vídeo divulgado nas redes sociais, nesta sexta-feira (27/02), mostra o momento em que criminosos invadem a casa do policial militar aposentado, Francisco dos Reis, de 64 anos, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

Nas imagens, Francisco aparece sentado em uma cadeira de balanço, por volta das 06h40, quando é surpreendido por cerca de 4 homens encapuzados. No local também estava o amigo de Grancisco, que foi identificado apenas como César.

Em seguida, os dois homens são obrigados a deitarem ao chão, enquanto o suspeitos fotogravam o rosto do PM, dando indícios que estariam enviando as imagens para o mandante da execução, ou líder do grupo criminoso.

Francisco e César foram fuzilados, na manhã de hoje, e os corpos deles foram encontrados por vizinhos, que acionaram a polícia ao ouvirem o barulho dos disparos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que busca identificar a motivação e os suspeitos pelo crime.

