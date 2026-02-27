Crime brutal

A suspeita da polícia é que os dois homens tenham sido atraídos ao local em uma emboscada

O policial militar aposentado, Francisco Marques dos Reis Santos, de 51 anos, e o amigo dele, identificado apenas como César, foram fuzilados na manhã desta sexta-feira (27/02), na Avenida da Floresta, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Foto: Divulgação

Os criminosos teriam invadido uma casa em uma área cercada por mata e executaram as vítimas. César foi encontrado morto dentro de um carro, modelo Ford KA, enquanto Francisco estava dentro da casa e teria agonizado até a morte.

Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

