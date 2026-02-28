conquistas

Rainha de bateria da Andanças de Ciganos celebra bi-coroação e 3º lugar da escola após correção na apuração

A rainha de bateria da escola de samba G.R.E.S. Andanças de Ciganos, Rayssa Santos, fechou o Carnaval 2026 em grande estilo. Em entrevista ao EM TEMPO, a atual Rainha do Carnaval do Amazonas celebrou a conquista do título, dez anos após sua primeira vitória, e destacou a emoção de representar a escola no ano do Jubileu de Ouro.

A disputa pela coroa reuniu sete candidatas e ocorreu no dia 24 de janeiro, no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro Histórico de Manaus, durante a escolha da Corte do Carnaval 2026.

Emoção no ano do Jubileu de Ouro

Rayssa ressaltou o simbolismo de encerrar o Carnaval no topo justamente no ano em que a Andanças celebrou 50 anos de história.

“Encerrar o Carnaval no topo foi, sem dúvidas, um momento incrível para todos nós. A gente conhece a luta, o esforço e a dedicação que existem ao longo de todo o ano para chegar na avenida e entregar o melhor carnaval possível.

Celebrar os 50 anos da minha escola de samba foi um marco muito especial. Foi emocionante estar presente e fazer parte de um momento tão histórico.

Sem dúvidas, foi um ano maravilhoso para mim. Depois de 10 anos, eu me tornei novamente Rainha do Carnaval — hoje eu sou bi-rainha — e poder viver esse título justamente no Jubileu de Ouro da minha escola tornou tudo ainda mais significativo. Foi realmente inesquecível”, disse a rainha.

Preparação intensa e responsabilidade

A rainha também detalhou a preparação física e emocional para viver um dos momentos mais marcantes da escola.

“A minha preparação sempre é muito intensa. Eu começo meses antes do Carnaval, porque eu quero entregar o meu melhor — o melhor corpo, o melhor samba e a melhor performance. É um conjunto de fatores.

Eu cuido bastante da parte estética, faço acompanhamentos em clínicas, realizo procedimentos, treino com frequência, ajusto minha alimentação e conto com o suporte de vários profissionais. Tenho personal trainer, endocrinologista, esteticista… é realmente um trabalho em equipe.

Além da preparação física, existe também a preparação emocional e psicológica. A gente precisa estar preparada para a exposição e para a pressão. Eu começo cedo justamente porque levo esse posto com muita responsabilidade e quero representar minha escola da melhor forma possível”, disse.

Crescimento da Andanças no Grupo Especial

A Andanças retornou ao Grupo Especial em 2014 e, desde então, mantém trajetória de crescimento. Neste ano, conquistou sua terceira estrela na elite do carnaval manauara.

“Desde que a Andanças retornou ao Grupo Especial, a escola vem em uma crescente constante. A cada ano, conquista espaços mais altos e mostra que o nosso objetivo sempre foi claro: chegar ao topo e disputar o título de campeã.

Eu faço parte dessa trajetória desde 2014 e acompanho de perto o esforço e a dedicação de todos — diretores, presidente e cada segmento da escola. Essas conquistas são reflexo de muito trabalho sério e amor pela agremiação.

A Andanças vem crescendo em todos os sentidos, e isso se reflete na grandiosidade que apresentamos na avenida. Essa colocação representa dedicação coletiva e o orgulho de uma comunidade que nunca deixou de acreditar”, detalhou Rayssa.

Desfile histórico e correção na apuração

No ano do Jubileu de Ouro, a escola levou à avenida o enredo “Os Ciganos Contam as Suas Andanças”, exaltando fé, tradição e sua trajetória. A bateria Vai ou Racha, comandada pelo mestre Félix Klinger, embalou o público no Sambódromo.

No entanto, a apuração do Grupo Especial, realizada no dia 16 de fevereiro, registrou um erro de digitação em uma das notas. Inicialmente anunciada em terceiro lugar, a Reino Unido da Liberdade precisou devolver o troféu após a identificação da falha. Com a correção, a Andanças de Ciganos assumiu oficialmente a 3ª colocação.

A campeã do Carnaval de Manaus 2026 foi a A Grande Família, seguida pela Vitória Régia em segundo lugar.

Olhar para o próximo Carnaval

Por fim, Rayssa afirmou que já pensa no próximo ano e reforçou o compromisso com o título que carrega.

“Depois que termina o desfile e passa a apuração, é natural que a gente pare para analisar tudo. Refletimos sobre o que acertamos e o que pode melhorar.

Tivemos um desfile incrível, emocionante. Eu desfilei praticamente a avenida inteira chorando, porque estava vivendo aquele momento com muita intensidade. Foi lindo e verdadeiro.

Mas a Andanças é uma escola que está sempre evoluindo. A gente transforma qualquer ponto que possa melhorar em aprendizado. O público pode esperar uma escola ainda mais forte, determinada e pronta para crescer ainda mais no próximo ano”.

Sobre o futuro, ela garantiu que já pensa na próxima temporada.

“Eu sigo treinando e me preparando, porque eu vivo o Carnaval o ano inteiro. Como atual Rainha do Carnaval, continuo representando esse título junto da minha corte, então essa preparação nunca para.

Sou uma mulher vaidosa e disciplinada, e já começo a pensar em como posso inovar e evoluir. Esse ano tivemos uma sintonia incrível com a bateria, mas eu sempre busco novas formas de fortalecer ainda mais essa conexão.

Me inspiro em outras rainhas, observo referências e penso em como adaptar ideias à nossa realidade. Minha cabeça já está cheia de planos, porque eu sempre quero engrandecer o espetáculo que apresentamos na avenida. Evoluir faz parte do processo — e eu quero continuar crescendo junto com a Andanças”, disse a rainha.

