unfollow

Fãs notam desentendimento entre sertanejos após exclusão de música e mudança nas redes sociais

Os nomes de Gusttavo Lima e Wesley Safadão movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (27). Os fãs perceberam que os cantores deixaram de se seguir na quarta-feira (25), o que gerou surpresa e especulação entre os admiradores.

Além disso, o hit “Oi Vida”, gravado pelos artistas e lançado no álbum Paraíso Particular, não está mais disponível no canal oficial do YouTube do sertanejo.

Saia justa com Natanzinho

Outro detalhe que chamou atenção é que Gusttavo Lima também deixou de seguir Natanzinho no Instagram. Apesar da situação, tanto Wesley Safadão quanto Natanzinho continuam seguindo o sertanejo.

Origem do impasse

De acordo com informações do portal Leo Dias, o impasse teria começado há dois anos, quando Wesley teria convidado Gusttavo para se tornarem sócios no agenciamento do cantor Natanzinho Lima, que estava prestes a ser lançado.

Segundo a publicação, Gusttavo concordou em participar de uma série de lives para ajudar a impulsionar o artista. No mesmo período, os sertanejos gravaram a música “A Noite”, lançada em dezembro de 2024.

No entanto, Gusttavo procurou Wesley para formalizar o acordo, e o forrozeiro teria recuado. Após o imbróglio, Gusttavo deixou de seguir ambos os artistas nas redes sociais.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: