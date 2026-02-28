Violência doméstica

Um homem de 54 anos foi preso, nesta quinta-feira (26/02), no município de Borba, no interior do Amazonas. Ele é suspeito perseguir e descumprir medida protetiva contra a ex-companheira.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, a prisão ocorreu após o suspeito se aproximar da residência da vítima, mesmo ciente da existência de ordem judicial que o proibia de manter contato e de se aproximar dela.

“Diante da situação, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, e o conduzido foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis”, relatou o delegado.

O homem permanece à disposição do Poder Judiciário e deverá passar por audiência de custódia.

Além do flagrante, também está sendo apurada a prática do crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, bem como de cena de sexo ou pornografia, com aumento de pena por se tratar de agente que manteve relação íntima de afeto com a vítima e por possível motivação de vingança ou humilhação no contexto de violência doméstica contra a mulher.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e orienta que as vítimas procurem imediatamente a delegacia mais próxima para denunciar qualquer forma de violência.

