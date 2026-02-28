Procurado

O suspeito está sendo procurado por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) divulgou o vídeo em que um homem, ainda não identificado, mata a tiros um rival, de 35 anos, na sexta-feira (27/02), no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Veja o vídeo;

De acordo com o delegado Bruno Rafael Nunes, a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da região. As investigações seguem em andamento para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.

Colaboração

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.

