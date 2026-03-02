Aleam

A Escola do Legislativo Senador José Lindoso, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), dará início oficialmente às atividades de 2026 com a palestra magna “Vozes Femininas: A Mulher como Agente de Transformação Social”, a ser proferida pela Dra. Lidyane Cavalcante, PhD, professora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), durante a abertura do Ano Letivo.

O evento ocorrerá na terça-feira (3/3), às 9h, no Auditório Belarmino Lins, e contará com a presença de 100 alunos da Escola Estadual Professor Octávio Mourão, localizada no bairro Santa Etelvina, além de estudantes da Faculdade Martha Falcão.

Para o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), a Escola do Legislativo é uma ponte entre o Parlamento e a sociedade.

“Nosso objetivo é seguir ampliando oportunidades, fortalecendo projetos educacionais e contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos, porque investir em educação é fortalecer a democracia e o futuro do Amazonas. Seguiremos avançando com projetos como o Aleam Educa, com o cursinho gratuito para os alunos que vão realizar o Enem, e o Educando pelo Amazonas, que leva cidadania aos municípios do interior e já foi reconhecido com dois prêmios nacionais, além de ampliar as parcerias técnicas”, acrescentou.

O diretor da Escola do Legislativo, Jander Lasmar, explicou a escolha do tema. “Em razão das atuais situações de violência contra mulheres, crianças e idosos, decidimos evidenciar a necessidade de uma educação voltada aos direitos da pessoa idosa, da criança, do adolescente e das mulheres, pois são temas importantes para orientar a sociedade sobre como agir em casos de violência contra esses públicos. Nesta palestra, serão abordadas essas questões e as violências sofridas pelas diferentes gerações”, afirmou.

