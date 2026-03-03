Combate à fake news

Publicação orienta eleitores a identificar conteúdos falsos e reforça educação midiática no país

Os Tribunais Regionais Eleitorais brasileiros lançaram a cartilha “Educação Midiática – Desvendando a Desinformação” como parte da programação da Semana de Combate à Desinformação, realizada de 23 de fevereiro a 2 de março em todo o país. O material está disponível nos portais institucionais dos Tribunais e será compartilhado em eventos e palestras.

A iniciativa integra uma mobilização nacional organizada pelas unidades de Comunicação para enfrentar a circulação de notícias falsas. Além disso, busca fortalecer a educação midiática junto à sociedade.

Mobilização nacional contra notícias falsas

A ação reúne os Tribunais Regionais Eleitorais em uma estratégia conjunta de enfrentamento à desinformação. Em todo o país, o objetivo é ampliar o acesso a informações confiáveis e estimular o pensamento crítico da população, especialmente entre jovens eleitores e eleitoras.

Dessa forma, os tribunais pretendem orientar o público sobre como identificar conteúdos enganosos e evitar o compartilhamento de informações falsas.

Cartilha integra plano nacional

Produzida dentro da estratégia do Plano Nacional de Educação Midiática, a cartilha apresenta orientações práticas em linguagem simples e acessível. O material explica o que é desinformação, destaca seus impactos e reforça o papel da Educação Midiática e Informacional (EMI) como ferramenta para a proteção da democracia.

Ao mesmo tempo, a publicação orienta o leitor a adotar práticas responsáveis no consumo e na disseminação de informações.

Como identificar conteúdos enganosos

Entre as orientações apresentadas na cartilha estão:

verificar a fonte da informação;

desconfiar de conteúdos sensacionalistas;

comparar diferentes versões sobre o mesmo fato;

recorrer a agências de checagem antes de compartilhar qualquer conteúdo.

Segundo os tribunais, essas medidas ajudam a reduzir o impacto da desinformação no debate público.

(*) Com informações da assessoria