Escondida na mala

A droga foi descoberta após passar pelo raio-X no Aeroporto Eduardo Gomes

Um homem foi preso na terça-feira (03/03), em Manaus, ao tentar embarcar com cerca de 3kg de maconha do tipo skunk para Campinas, no interior de São Paulo. A droga estava escondida dentro da mala.

A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona Oeste da capital amazonense.

Segundo a Polícia Federal, o homem se preparava para embarcar em um voo nacional quando a bagagem passou pelo aparelho de raio-X. A imagem levantou suspeita ao indicar volumes com características semelhantes a entorpecentes.

Os agentes decidiram abrir a mala e encontraram tabletes de skunk escondidos entre os pertences do passageiro. A droga foi apreendida e encaminhada para perícia.

O suspeito foi levado para a unidade da Polícia Federal instalada no aeroporto e, em seguida, conduzido à Superintendência Regional no Amazonas. Ele permanece à disposição da Justiça e deve responder por tráfico interestadual de drogas.

