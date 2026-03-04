Ex-ator da Globo José Dumont é preso após condenação por estupro

O ex-ator da Globo, José Dumont, de 75 anos, foi preso nesta quarta-feira (04/03) após ser condenado a 9 anos e 4 meses pelo crime de estupro.
A ordem foi cumprida por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). Dumont foi detido em casa, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, e levado para a delegacia para o cumprimento do mandado de prisão.
Segundo as investigações, o caso começou em 2022, depois do ator levar para dentro do apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava na porta do prédio. Moradores estranharam a situação, acionaram a polícia e relataram que a criança teria ido ao imóvel em outras ocasiões.
A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Após os procedimentos legais, o ator será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena.
