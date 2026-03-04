Turismo

Capital amazonense aparece em 5º lugar e Parintins ocupa a 23ª posição

Manaus e Parintins estão entre os 50 lugares para viajar no Brasil em 2026, segundo ranking divulgado pela plataforma digital Brasil em Mapas. A capital amazonense conquistou o 5º lugar, enquanto Parintins ficou na 23ª colocação.

Parintins, conhecida como a Ilha Tupinambarana, ganhou destaque como um dos destinos em alta para o mês de junho. A cidade é palco do tradicional Festival Folclórico de Parintins, marcado pela disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, que atrai milhares de turistas todos os anos.

Entre os principais pontos turísticos está o Bumbódromo, onde acontecem as apresentações durante as três noites de festival. A cidade também chama atenção pela Catedral de Nossa Senhora do Carmo, inaugurada em 1981 e considerada um dos símbolos religiosos e culturais do município.

Já Manaus combina natureza, cultura e gastronomia, além de ser porta de entrada para a floresta amazônica.

O ranking utiliza o IVT 2026 (Índice de Visibilidade Turística), que avalia quatro critérios: presença em rankings e na mídia especializada, conectividade aérea, relevância temática (como cultura e gastronomia) e fluxo de turistas nacionais e internacionais.

