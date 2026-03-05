Oportunidade

A medida foi tomada para a realização de ajustes técnicos necessários ao certame

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) informa o cancelamento da publicação do edital especial nº 003/2026, que previa 405 vagas para a nova unidade do bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A medida foi tomada para a realização de ajustes técnicos necessários ao certame.

Com a suspensão, as inscrições que estavam previstas para ocorrer via internet, na segunda-feira (09/03), estão temporariamente adiadas.

O Cetam reitera que a nova data para a abertura das inscrições e o cronograma atualizado serão divulgados, posteriormente, em todos os canais oficiais da instituição.

Os interessados devem acompanhar as atualizações diretamente no site oficial (www.cetam.am.gov.br) e nas redes sociais do órgão (@cetam.amazonas).

