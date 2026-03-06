Polícia

Crime ocorreu em 2024 no município de São Sebastião do Uatumã

O último suspeito de participar do assassinato de Gederlan Soarez, conhecido como “Quitinho”, em São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas, foi preso nesta sexta-feira (06/03), após meses foragido. O crime ocorreu em 2024 e a motivação estaria relacionada a tentativa de furto de fios de uma secretaria municipal.

O homem, de 29 anos, foi localizado no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. O crime contou com a participação de outros três suspeitos, que já foram presos.

Segundo o delegado Henrique Maciel, o caso causou grande repercussão na cidade pela forma violenta como o crime foi cometido.

“Devido aos requintes de crueldade praticados contra a vítima, o caso repercutiu no município. Após o crime, o suspeito fugiu do município e estava sendo investigado desde então. Ele costumava mudar de endereço constantemente para dificultar o trabalho policial”, detalhou o delegado.

As investigações contaram com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ), que ajudaram a localizar o suspeito na capital.

“Vale ressaltar que o homem era o último foragido dentre os envolvidos no caso. Os outros três indivíduos se encontram custodiados no sistema prisional de Itacoatiara, inclusive, tendo sido um deles preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR)”, acrescentou o delegado.

O homem responderá pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

