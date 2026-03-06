Ações

Ramos listou uma série de atividades a serem feitas em Manaus como defesa para Lula

“Nós não vamos mais assistir uns patetas, uns palhaços no sinal com bandeira chamando o Lula de ladrão”, esta declaração dada pelo pré-candidato ao Senado pelo PT, Marcelo Ramos, nesta semana, é uma resposta às críticas da direita contra o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A fala aconteceu durante reunião solene na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para celebrar os 46 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos convocou a base petista do parlamento municipal a responder aos ataques feitos pela direita. Ramos listou uma série de atividades a serem feitas em Manaus como defesa para Lula.

“Nós não vamos mais assistir passivo a isso, acabou. Nós vamos reagir e começa nesta segunda-feira. Nós vamos para a porta da universidade colocar adesivo com a frase “Amazonas com Lula”. Tudo isso para mostrar que Jair Bolsonaro é presidiário. Mostrar o mal que eles fizeram para o Brasil e para a vida do nosso povo. De segunda em diante eles não vão ter paz. Panfletou um dia, a gente panfleta no outro. Botou uma bandeira num viaduto, a gente bota no outro”, convocou Ramos.

Fortalecimento de Lula

O ex-deputado federal também comentou números conquistados por Lula no Amazonas. Nas eleições de 2022, o petista foi o mais votado em 58 dos 62 municípios do estado. Porém, perdeu para o então presidente Jair Bolsonaro em quatro cidades, sendo uma delas Manaus, o maior colégio eleitoral.

“O fato de alguns teimarem com os fatos e os números não mudam os fatos e os números.

Os fatos e números são incontestáveis e mostram o quanto Brasil e o Amazonas evoluíram com o governo do presidente Lula”, salientou Marcelo Ramos nas redes sociais.

Marcelo Ramos foi vereador pelo PCdoB entre 2009 e 2010; eleito deputado estadual pelo PSB para dois mandatos (2011 a 2015). No mesmo ano, deixou a esquerda e migrou para o Partido da República (atual Partido Liberal), onde foi eleito deputado federal em 2018 e vice-presidente da Câmara na chapa de Arthur Lira. Em 2024, filiou-se ao PT para concorrer à Prefeitura de Manaus, ficando em quinto lugar.