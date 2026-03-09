Acidente

Acidente ocorreu em trecho de grande fluxo escolar; não há registros de feridos

Um acidente envolvendo o ônibus, de uma empresa que faz rota de funcionários, e carros travou o trânsito na manhã desta segunda-feira (09/03), na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

O acidente aconteceu nas proximidades do Colégio Adventista de Manaus e do Instituto Federal do Amazonas (Ifam). Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Com o acidente, o trecho da avenida ficou interditado provocando uma fila de veículos, que seguiriam ao Centro de Manaus. Os agentes de trânsito foram acionados para organizar o fluxo de veículos e amenizar o congestionamento na área.

