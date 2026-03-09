Confusão

Suspeitos causaram pânico entre pacientes e funcionários

Dois homens, identificados como Ruimar e Ramiro, invadiram o Hospital Padre Colombo em Parintins, no interior do Amazonas, com facas enquanto tentavam fugir de um grupo que, segundo eles, pretendia matá-los na rua. O caso aconteceu neste domingo (08/03), no bairro São José Operário.

A dupla provocou correria e medo entre pacientes e funcionários que estavam na unidade. Apesar do susto, os homens afirmaram, em depoimento, que não tinham a intenção de atacar ninguém e sim se proteger de um grupo que os perseguia.

Quando foram encontrados pelos policiais, um dos suspeitos estava com o braço fraturado. O outro apresentava um corte profundo na mão e várias escoriações pelo corpo, causadas pela confusão antes da invasão.

Depois de receberem tratamento médico no hospital, os homens foram encaminhados à 3ª Delegacia Interativa de Polícia do município, onde foram ouvidos e liberados.

O caso segue sob investigação para identificar quem seriam as pessoas que perseguiam dos homens e qual foi a motivação da confusão.

